ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия и США оказались в состоянии холодной войны, - экс-госсекретарь Бейкер

Новости » Политика     06.11.2019 - 05:17
Россия и США оказались в состоянии холодной войны, - экс-госсекретарь Бейкер
Джеймс Бейкер (twitter/NEWSGEORGIA)

Рецептом от "холодной войны" Бейкер называет решительную поддержку демократии и свободного рынка

США и Россия оказались в состоянии новой "холодной войны". Как передает РБК-Украина, об этом сказал бывший государственный секретарь США (1989-1992 гг) Джеймс Бейкер в интервью "Голосу Америки".

Нынешнюю ситуацию Бейкер сравнивает с той "холодной войной", которая была между США и Советским союзом после окончания Второй мировой войны.

"И если меня сейчас спрашивают, как в ней победы, то я могу лишь предложить делать то же самое, что мы делали в прошлый раз... Такими действиями является решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка", - отметил Бейкер.

В то же время Бейкер заявил, что не считает, что отношения между США и Россией сейчас хуже, чем во времена "холодной войны".

"Когда российские самолеты облетают наши корабли и самолеты, это просто неприемлемо. Это нарушение правил применения вооруженных сил и может привести к инцидентам. Так и начинаются войны. Но я не думаю, что наши отношения сейчас хуже, чем тогда", - отметил бывший госсекретарь.

Напомним, в конце жовтя комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против участия России в саммите G7. В документе указано, что Россию необходимо не допустить до участия в "Большой семерке" до тех пор, "пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

Четыре страны поддержали продление персональных санкций ЕС против РФ Белый дом не видит оснований для импичмента Трампа
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкихолодная война
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь