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Россия и США обсудят возобновление консультаций по Донбассу, - Интерфакс

Автор: Дмитрий Левицкий

Россия и США могут возобновить двусторонние консультации по урегулированию военного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Этот вопрос будет подниматься во время переговоров с заместителем госсекретаря США Виктории Нуланд в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"На полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины", - сказал источник "Интерфакса", близкий к подготовке визита Нуланд.

Консультации в формате Россия-США по урегулированию на Донбассе продолжались до 2019 года. Тогда российскую сторону представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, а представителем США выступал спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Однако этот формат переговоров свернули в конце каденции американского президента Дональда Трампа.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДонбасс