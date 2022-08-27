Россия может создать кризисы в Европе. У Зеленского объяснили намерения Кремля

Россия может устроить кризисы в Европе, поскольку Кремль хочет улучшить свои позиции за столом переговоров и получить выгоду.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Подоляк предположил, что для создания кризиса РФ может направить большое количество мигрантов на границы с ЕС. Также Москва может планировать террористические атаки на инфраструктурные объекты.

По его словам, таким образом Россия хочет улучшить переговорную позицию, или добиваться другой выгоды для себя. В то же время Подоляк подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин сосредотачивается на войне на истощение.

"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, провоцировать усталость от войны", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Подоляк добавил, что Украине нужно больше вооружения, чтобы переломили ход войны.