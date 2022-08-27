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Росія може створити кризи в Європі. У Зеленського пояснили наміри Кремля

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Київ, Субота 27 серпня 2022 17:55
Росія може створити кризи в Європі. У Зеленського пояснили наміри Кремля Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може влаштувати кризи в Європі, оскільки Кремль хоче покращити свої позиції за столом переговорів та отримати вигоду.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Подоляк припустив, що для створення кризи РФ може направити велику кількість мігрантів на кордони з ЄС. Також Москва може планувати терористичні атаки на інфраструктурні об'єкти.

За його словами, таким чином Росія хоче покращити переговорну позицію, або добиватися іншої вигоди для себе. Водночас Подоляк наголосив, що глава Кремля Володимир Путін зосереджується на війні на виснаження.

"Вони почнуть залаштунково маніпулювати настроями, провокувати втому від війни", - підкреслив радник керівника ОП.

Подоляк додав, що Україні потрібно більше озброєння, аби переломили хід війни.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією можуть стати смертним вироком для України.

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