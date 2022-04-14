Россия создает в Мариуполе гетто: жителей заставляют одевать белые ленты для "приманки" снайперов

Российские военные превращают Мариуполь в гетто. Местных жителей оккупанты заставляют надевать вражескую белую ленту, что сделать их "приманкой" для украинских снайперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Опасность для жителей. Оккупанты побуждают мариупольцев надевать белую ленту, Как отметку "свой". Фактически, таким образом русские еще раз используют гражданское население для "приманки" для снайперов и воинов нашего войска. Поскольку именно такая отметка используется русской армией и может быть ошибочно принята нашими за реального врага. Цинизм во всем", - написал Андрющенко.

По его словам, также стала поступать информация о введении оккупантами отдельных "пропусков" - разрешений на передвижение по городу.

"Уточняем, но в куче со спец отметками "свой" все это напоминает реальную сегрегацию и превращение Мариуполя в реальное гетто для украинцев за калькой нацистов во Львове и Польше. Уже даже не удивляет", - подчеркнул Андрющенко.

Он также предупредил, что в Левобережном районе от парка "Радуга" начинается зона опасности.

"В районе площади Победы и бульвара Меотиды зона прямых боевых столкновений, к тому же работают снайперы. Приморской район в районе порта остается самой горячей зоной боев. От пляжа песчаный до стрелки вновь обстрелы реактивной артиллерией и бомбардирша с самолетов. Центральный район безопасен лишь в зоне 23-17 микрорайонов, все остальное зона перманентных уличных боев. Поэтому просьба воздержаться от въезда и от передвижения в указанных зонах (сообщайте близким)", - призвал Андрющенко.

При этом он подчеркнул, что выход и выезд из города фактически невозможен.

"Единичные случаи выпуска из города только при условии размещения в Мангушском и Никольском районах с последующей фильтрацией. Фильтрация занимает времени до бесконечности, что еще раз подтверждает наши опасения в попытке россиян остановить эвакуацию на контролируемую Украиной территорию", - добавил Андрющенко.

Напомним, недавно стало известно, что в Мариуполе российские оккупационные войска устроили так называемую "зачистку". Они ищут якобы "нацистов", убивают людей, фотографируясь с телами и принудительно мобилизуют мужчин к "ДНР".

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