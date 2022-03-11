ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия не в состоянии брать города, поэтому бомбит их как в Сирии и Чечне, - Боррель

Новина українською →
Брюссель, Пятница 11 марта 2022 12:09
Россия не в состоянии брать города, поэтому бомбит их как в Сирии и Чечне, - Боррель Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считвает, что в ходе войны России против Украины стало понятно, что российские войска не в состоянии брать города. Поэтому бомбят их как в Сирии и Чечне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tf1info.fr.

По его словам, российские войска прибегают к неизбирательным ударам.

"Мариуполь, несомненно, военное преступление, но дело не только в этой больнице. Россия не в состоянии брать города, украинское сопротивление очень сильное, поэтому она делает то, что делала в Сирии или Чечне, бомбит. Российская армия - это артиллерийская армия. Так что она бомбит без разбора то госпиталь, то тротуары, то дома", - отметил Боррель.

Он также подтвердил, что президента России Владимира Путина за это могут судить в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили об угрозе применения химического оружия со стороны российских оккупантов.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"