Россия не в состоянии брать города, поэтому бомбит их как в Сирии и Чечне, - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считвает, что в ходе войны России против Украины стало понятно, что российские войска не в состоянии брать города. Поэтому бомбят их как в Сирии и Чечне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tf1info.fr .

По его словам, российские войска прибегают к неизбирательным ударам.

"Мариуполь, несомненно, военное преступление, но дело не только в этой больнице. Россия не в состоянии брать города, украинское сопротивление очень сильное, поэтому она делает то, что делала в Сирии или Чечне, бомбит. Российская армия - это артиллерийская армия. Так что она бомбит без разбора то госпиталь, то тротуары, то дома", - отметил Боррель.

Он также подтвердил, что президента России Владимира Путина за это могут судить в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.