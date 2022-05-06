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Россия не собирается прекращать войну, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Пока нет признаков того, что война России против Украины скоро завершится. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Chatham House.

Президент пояснил, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные в России.

"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим никакого желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений относительно вызовов, которые спровоцировала Россия этой войной", - говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что российско-украинская война будет иметь глобальные последствия во многих областях. Прежде всего, речь идет о вызовах для продовольственной безопасности сотен миллионов людей, в том числе на Ближнем Востоке. Ведь, по словам Зеленского, нарушены традиционные цепочки поставок ключевых продуктов питания в регионе.

"С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усиление санкций против России и тому подобное. И не было ни одного дня, когда мы бы не вели переговоры относительно безопасного выхода и "зеленого коридора" для людей, которые находятся в осаде в Мариуполе", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что мировые лидеры начинают осознавать глобальные последствия этой войны, хотя в первые дни они имели пессимистические ожидания относительно способности Украины оказывать отпор российской агрессии.

Напомним, Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

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