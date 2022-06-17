Экономике России может потребоваться десятилетие, чтобы вернуться к досанкционным уровням 2021 года. Глава крупнейшего банка страны, Сбербанка, Герман Греф заявил, что экономические ограничения отрезали РФ от половины ее торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это угроза для 15% валового внутреннего продукта страны, основная часть экономики находится под огнем", - заявил Греф, бывший министр экономики, на ежегодном российском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, куда кроме граждан РФ приехали также талибы и главари группировки "ДНР".

Греф, чей банк рассматривается как представитель российской экономики, поскольку он держит большую часть депозитов населения и корпоративных кредитов, подсчитал, что на страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% ее экспорта и 51% импорта.

"В результате - и если мы ничего не предпримем - нам может понадобиться около десяти лет, чтобы вернуть экономику на уровень 2021 года", - сказал Греф, призывая к структурному реформированию российской экономики.

Санкции в отношении российских банков в значительной степени ограничили финансовые операции с иностранными контрагентами, в то время как Россия также не может получать оборудование и детали, необходимые для ее автомобильной, энергетической и авиационной промышленности.

По словам Грефа, грузоперевозки сократились в шесть раз, а перевозки морским и воздушным транспортом также были затруднены из-за санкций, запрещающих российским авиакомпаниям летать в западном направлении, а судам под российским флагом был запрещен вход в порты ЕС.

Западные страны ввели экономические санкции против России, самые суровые, с которыми сталкивалась страна в современной истории, после того, как 24 февраля Москва вторглась в Украину.

Российские активы сразу же пострадали, и потребительские цены резко выросли, что побудило власти ввести контроль за движением капитала, повысить ключевую ставку и ограничить возможность иностранных инвесторов продавать свои активы в России.

Признав серьезные неудачи, российские официальные лица заявили, что дела в экономике идут лучше, чем первоначально ожидалось, при этом некоторые потоки уже диверсифицируются, а более высокие цены на энергоносители - отчасти в результате санкций - помогают государственным доходам.