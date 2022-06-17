Росія зможе повернутися до досанкційного рівня через 10 років, - глава Сбербанку

Економіці Росії може знадобитися десятиліття, щоб повернутися до досанкційних рівнів 2021 року. Глава найбільшого банку країни, Сбербанку, Герман Греф заявив, що економічні обмеження відрізали РФ від половини її торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це загроза для 15% валового внутрішнього продукту країни, основна частина економіки знаходиться під вогнем", - заявив Греф, колишній міністр економіки, на щорічному російському міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, куди крім громадян РФ приїхали також таліби і ватажки угруповання "ДНР".

Греф, чий банк розглядається як представник російської економіки, оскільки він тримає більшу частину депозитів населення і корпоративних кредитів, підрахував, що на країни, які ввели санкції проти Росії, припадає 56% її експорту і 51% імпорту.

"В результаті - і якщо ми нічого не зробимо - нам може знадобитися близько десяти років, щоб повернути економіку на рівень 2021 року", - сказав Греф, закликаючи до структурного реформування російської економіки.

Санкції щодо російських банків в значній мірі обмежили фінансові операції з іноземними контрагентами, в той час як Росія також не може отримувати обладнання і деталі, необхідні для її автомобільної, енергетичної та авіаційної промисловості.

За словами Грефа, вантажоперевезення скоротилися в шість разів, а перевезення морським і повітряним транспортом також були утруднені через санкції, що забороняють російським авіакомпаніям літати в західному напрямку, а суднам під російським прапором був заборонений вхід в порти ЄС.

Західні країни ввели економічні санкції проти Росії, найсуворіші, з якими стикалася країна в сучасній історії, після того, як 24 лютого Москва вторглася в Україну.

Російські активи відразу ж постраждали, і споживчі ціни різко зросли, що спонукало владу ввести контроль за рухом капіталу, підвищити ключову ставку і обмежити можливість іноземних інвесторів продавати свої активи в Росії.

Визнавши серйозні невдачі, російські офіційні особи заявили, що справи в економіці йдуть краще, ніж спочатку очікувалося, при цьому деякі потоки вже диверсифікуються, а більш високі ціни на енергоносії - частково в результаті санкцій - допомагають державним доходам.