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Россия не смогла полностью отрезать Лисичанск и продвинуться к Славянску, - ISW

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска не смогли полностью отрезать Лисичанск от путей сообщения с Бахмутом. Оккупанты также провалили попытку продвижения в сторону Славянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Славянска. Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине.

Российские наступательные операции были в значительной степени застопорены вокруг Изюмского направления, поскольку сконцентрировали свое внимание на районе Северодонецка и Лисичанска.

Основные выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска постепенно продвигались к юго-западу от Лисичанска возле шоссе T1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью перерезали украинские пути сообщения с Бахмутом.
  • Восточнее Бахмута в ходе наступательных операций оккупанты продвигались размеренно.
  • Украинские войска отразили наступление врага севернее Славянска.
  • Российские войска предприняли ограниченные и локальные атаки на оспариваемых линиях фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись вперед.
  • Украинские контрнаступления вдоль на юге продолжают вынуждать российские войска отдавать приоритет оборонительным операциям вдоль линии соприкосновения.
  • Российские оккупационные власти предпринимают шаги по усилению экономического контроля над оккупированными территориями и принуждению украинского населения к переходу на рубль.

Напомним, оккупанты постоянно уничтожают Лисичанск из всего возможного оружия. ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии.

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ЛисичанскСлавянск