Россия не смогла полностью отрезать Лисичанск и продвинуться к Славянску, - ISW

Отмечается, что российские войска провели неудачные наступательные действия к северу от Славянска. Украинские войска сопротивлялись российским атакам в Мазановке и Долине.

Российские наступательные операции были в значительной степени застопорены вокруг Изюмского направления, поскольку сконцентрировали свое внимание на районе Северодонецка и Лисичанска.

Основные выводы аналитиков ISW:

Российские войска постепенно продвигались к юго-западу от Лисичанска возле шоссе T1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью перерезали украинские пути сообщения с Бахмутом.

Восточнее Бахмута в ходе наступательных операций оккупанты продвигались размеренно.

Украинские войска отразили наступление врага севернее Славянска.

Российские войска предприняли ограниченные и локальные атаки на оспариваемых линиях фронта вокруг Харькова, но 27 июня не продвинулись вперед.

Украинские контрнаступления вдоль на юге продолжают вынуждать российские войска отдавать приоритет оборонительным операциям вдоль линии соприкосновения.

Российские оккупационные власти предпринимают шаги по усилению экономического контроля над оккупированными территориями и принуждению украинского населения к переходу на рубль.

Напомним, оккупанты постоянно уничтожают Лисичанск из всего возможного оружия. ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии.

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