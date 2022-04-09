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"Россия сломает зубы": Ермак заверил, что оккупантам не удастся захватить Донбасс

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Киев, Суббота 09 апреля 2022 11:46
"Россия сломает зубы": Ермак заверил, что оккупантам не удастся захватить Донбасс Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что оккупантам не удастся захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Он уверен, что Россия "сломает зубы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

"россия не может оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. ВСУ стоят, поэтому кремль продолжает тактику террора. Они обстреливают жилые дома Северодонецка, убили мирных людей на вокзале Краматорска. Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но эта тактика не сработает. россия сломает зубы", - написал Ермак.

По его словам, несмотря на то, что войск РФ "много, как саранчи", они не одержат победу на Донбассе, а Украина не отступит и не уступит суверенитету и территориальной целостности.

"Мы пока только представляем количество преступлений и тот ужас, который увидим впоследствии в Мариуполе...слышал как кто-то в эфирах сравнивал Мариуполь со Сталинградом. Мне не нравится такое сравнение. Мы должны все понять, что агрессия россии против Украины - уникальна, и преступления против мирных людей, геноцид - являются также уникальными для мира. Не будет никакого "нашего Сталинграда", а после победы будет Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка...", - подчеркнул Ермак.

Он подчеркнул, что все свидетельства военных преступлений будут переданы в Гаагу.

"Будет память об украинских жертвах, будет наша историческая память, которую мы не дадим размыть такими сравнениями", - добавил Ермак.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс.

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