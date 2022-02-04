ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия скрыто завезла на Донбасс танки, бронемашины и беспилотники, - разведка

Новина українською →
Донбасс, Пятница 04 февраля 2022 16:53
Россия скрыто завезла на Донбасс танки, бронемашины и беспилотники, - разведка Фото: Россия завозит вооружения на оккупированный Донбасс (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация скрыто завезла на оккупированный Донбасс танки, бронемашины и беспилотники. Также зафиксирована поставка нескольких тысяч тонн горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что российское командование продолжает логистическое обеспечение своей оперативной группировки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, в январе Россия скрыто завезла железнодорожным и автомобильным транспортом с территории до 9 000 тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

Кроме того, в конце января командование оккупационных войск направило заявки на комплектование своих соединений и частей дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники.

Напомним, ранее правительство Великобритании заявило, что Россия стремится создать предлог для вторжения в Украину. В частности, обвинив ее в нападении.

При этом российская сторона назвала "бредом" заявление США о подготовке фейка по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ОРДЛО Вторжение России в Украину
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США