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Россия скрыто мобилизирует преступников для войны в Украине, - разведка

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Киев, Понедельник 28 марта 2022 14:57
Россия скрыто мобилизирует преступников для войны в Украине, - разведка Фото: Россия проведет мобилизацию (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Россия отправляет преступников, осужденных за тяжкие преступлениям, воевать в Украину. Так же, по сообщениям ГУР, скрытая мобилизация в ряды армии оккупанта начнется 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Украины.

Главное управление разведки Украины сообщает, что Россия начнет проводить скрытую мобилизацию для войны в Украине уже с 1 апреля.

"С первого апреля на всей территории РФ начнется мобилизация по программе "БАРС-2021" (боевой армейский резерв страны). Чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы", - говорится в сообщении ГУР.

Эти резервисты будут направляться в Украину для пополнения подразделений оккупационных войск.

Так же разведка сообщила, что Россия отправляет в Украину преступников, осужденных по тяжким статьям, в обмен на полную амнистию по возвращению.

"В частности, около 100 преступников, содержащихся в колонии "Чернокозово" (Чеченская республика), уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Осужденным, получившим сроки по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются", - заявили в ГУР.

Напомним, что Россия набирает боевиков из разных точек мира, для отправки в Украину.

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