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Россия сформировала танковый батальон в Запорожской области, - Генштаб

Фото: танк Т-62 (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Россия перекинула на Запорожское направление советские танки Т-62. Сформирован танковый батальон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62", - сказано в сводке Генштаба.

Стоит заметить, что Т-62 производился в СССР с 1962 по 1975 год и только недавно был снят с консервации в России. Причиной этому может стать то, что войска РФ потеряли значительную часть своих современных танков и поэтому им приходится использовать военную технику советских времен.

Напомним, ранее советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявлял, что использование в Украине расконсервированных танков Т-62 не является хорошей новостью, потому что на их уничтожение тоже нужно тратить снаряды.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУЗапорожская область