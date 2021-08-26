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Россия самоустранилась от переговорного процесса в ТКГ, - Гармаш

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Киев, Четверг 26 августа 2021 16:10
Россия самоустранилась от переговорного процесса в ТКГ, - Гармаш Фото: Сергей Гармаш, член делегации Украины в ТКГ (facebook.com sergiy garmash)
Автор: Дмитрий Левицкий

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Россия самоустранилась от переговорного процесса. Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Украина 24".

"Россия самоустранилась от переговорного процесса в качестве стороны конфликта. Переговорный процесс из-за этого стопорится. И мы вынуждены на это реагировать", - заявив Гармаш.

Представитель украинской делегации отметил, что когда Россия признает себя стороной конфликта на Донбассе, тогда можно будет говорить о компромиссах.

"Когда Россия захочет разрешить конфликт, завершить конфликт, признает себя стороной конфликта и начнется диалог, тогда возможно обсуждение с Россией компромиссных вариантов. Но на сегодняшний день, пока Россия не признает себя стороной конфликта, Украина реализует свою политику", - добавил он.

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