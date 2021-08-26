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Росія самоусунулася від переговорного процесу в ТКГ, - Гармаш

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Києва, Четвер 26 серпня 2021 16:10
Росія самоусунулася від переговорного процесу в ТКГ, - Гармаш Фото: Сергій Гармаш, член делегації України в ТКГ (facebook.com sergiy garmash)
Автор: Дмитро Левицький

Член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Росія самоусунулася від переговорного процесу. Росія відмовляється визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Україна 24".

"Росія самоусунулася від переговорного процесу як сторона конфлікту. Переговорний процес через це стопориться. І ми змушені на це реагувати", - заявивши Гармаш.

Представник української делегації зазначив, що коли Росія визнає себе стороною конфлікту на Донбасі, тоді можна буде говорити про компроміси.

"Коли Росія захоче вирішити конфлікт, завершити конфлікт, визнає себе стороною конфлікту і почнеться діалог, тоді можливе обговорення з Росією компромісних варіантів. Але сьогодні, поки Росія не визнає себе стороною конфлікту, Україна реалізує свою політику", - додав він.

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