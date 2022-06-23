Россия разрушила 23 ТЦ в Украине. Какие потери понесла торговая отрасль за время войны

Российские ракеты разрушают не только жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, но и торговые центры. Это влечет большие прямые (вследствие разрушения) и косвенные (вследствие вынужденного простоя и падения покупательной способности) финансовые потери для украинской торговой отрасли.
Общие потери отрасли за 4 месяца войны уже составили почти 10 млрд долларов США, рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику Украинского Совета Торговых Центров (УРТЦ).
Прямые потери торговых центров, которые считаются как стоимость восстановления повреждений ТЦ, составляют 350 млн долларов. По состоянию на начало июня в Украине значительные повреждения получили 23 ТЦ.
Наибольшая доля разрушенных ТЦ находится на Востоке – 12 зданий повреждены на 250 млн долларов. В Киеве и области пострадали 6 ТЦ на сумму 68 млн долларов. На юге разрушено 5 ТЦ на сумму 29 млн долларов.
Наиболее пострадавшими ТЦ являются "Порт сити" (Мариуполь), Nikolsky и "Караван" (Харьков), Retroville (Киев), Fabrikа (Херсон).
Всего на востоке пострадало 37% всех торговых площадей региона. Далее идет юг – 15% разрушенных зданий. Повезло региону Север. Несмотря на активные боевые действия, значительных повреждений не получил ни один ТЦ.
Значительно большими являются косвенные потери, которые понесли торговые центры.
Общие косвенные потери оцениваются в 9,5 млрд долларов США, из которых:
Наибольшие косвенные убытки наблюдаются на Востоке Украины, где боевые действия продолжаются. Несмотря на то, что некоторые ТЦ возобновляют работу, прибыли остаются на уровне, меньшем 30% от довоенных.
Центр и Запад, напротив, демонстрируют быстрое восстановление уже в апреле и мае. Постепенно с мая и июня начинают восстанавливаться Север, Юг и Киев.
Также значительные потери (1,2 млрд долларов) отечественные компании получили вследствие остановки строительства 19 ТЦ, которые должны были открыться в 2022 году. Остановилось проектирование и строительство также многих ТЦ, которые должны были открыться в 2023-2024 гг.
"9,8 млрд долларов – это потери, которые получила отрасль только за 4 месяца войны. Не надо забывать, что с 2014 года на временно оккупированной территории остается около 780 тыс кв.м профессиональных торговых площадей. Если учитывать их оценку и недополученную за 8 лет прибыль, то потери составят дополнительно еще более 2 млрд долларов", – отметил Максим Гаврюшин Председатель УРТЦ.
Эксперт отмечает, что отрасль, к сожалению, и в дальнейшем будет терять недополученную прибыль вследствие разрушений и уменьшения потребления. За следующие 12 месяцев украинские ТЦ могут потерять еще около 1 млрд долларов. Таким образом, за год общие потери могут составить около 13 млрд долларов.
Ключевыми факторами больших косвенных потерь являются сокращение потребления вследствие миграции и боевых действий, а также повышение рисков страны, что влияет на инвестиционную привлекательность торговой недвижимости. Также стоит учитывать трудности, с которыми сталкиваются сейчас ритейлеры в Украине – логистика, валютные операции, проблемы с персоналом, отсутствие кредитования, рост цен вследствие падения гривны и тому подобное.
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