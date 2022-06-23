Россия разрушила 23 ТЦ в Украине. Какие потери понесла торговая отрасль за время войны

Разрушенные и поврежденные ТРЦ в Украине

Прямые потери торговых центров, которые считаются как стоимость восстановления повреждений ТЦ, составляют 350 млн долларов. По состоянию на начало июня в Украине значительные повреждения получили 23 ТЦ.

Наибольшая доля разрушенных ТЦ находится на Востоке – 12 зданий повреждены на 250 млн долларов. В Киеве и области пострадали 6 ТЦ на сумму 68 млн долларов. На юге разрушено 5 ТЦ на сумму 29 млн долларов.

Наиболее пострадавшими ТЦ являются "Порт сити" (Мариуполь), Nikolsky и "Караван" (Харьков), Retroville (Киев), Fabrikа (Херсон). Источник: УСТЦ

Всего на востоке пострадало 37% всех торговых площадей региона. Далее идет юг – 15% разрушенных зданий. Повезло региону Север. Несмотря на активные боевые действия, значительных повреждений не получил ни один ТЦ.

Сколько денег потеряла отрасль в результате войны

Значительно большими являются косвенные потери, которые понесли торговые центры.

Общие косвенные потери оцениваются в 9,5 млрд долларов США, из которых:

потеря контроля над объектом – 0,42 млрд;

потери капитализации – 7,4 млрд;

недополученная прибыль действующих ТЦ – 361 млн;

недополученная прибыль ТЦ, которые должны были открыться в 2022 году – 0,5 млн;

капитализация ТЦ, которые должны были открыться в 2022 – 1,22 млрд.

Наибольшие косвенные убытки наблюдаются на Востоке Украины, где боевые действия продолжаются. Несмотря на то, что некоторые ТЦ возобновляют работу, прибыли остаются на уровне, меньшем 30% от довоенных.

Центр и Запад, напротив, демонстрируют быстрое восстановление уже в апреле и мае. Постепенно с мая и июня начинают восстанавливаться Север, Юг и Киев. Источник: УСТЦ

Также значительные потери (1,2 млрд долларов) отечественные компании получили вследствие остановки строительства 19 ТЦ, которые должны были открыться в 2022 году. Остановилось проектирование и строительство также многих ТЦ, которые должны были открыться в 2023-2024 гг. ТРЦ "Караван" в Харькове (фото УСТЦ)

"9,8 млрд долларов – это потери, которые получила отрасль только за 4 месяца войны. Не надо забывать, что с 2014 года на временно оккупированной территории остается около 780 тыс кв.м профессиональных торговых площадей. Если учитывать их оценку и недополученную за 8 лет прибыль, то потери составят дополнительно еще более 2 млрд долларов", – отметил Максим Гаврюшин Председатель УРТЦ.

Что нас ожидает в течение года

Эксперт отмечает, что отрасль, к сожалению, и в дальнейшем будет терять недополученную прибыль вследствие разрушений и уменьшения потребления. За следующие 12 месяцев украинские ТЦ могут потерять еще около 1 млрд долларов. Таким образом, за год общие потери могут составить около 13 млрд долларов.

Ключевыми факторами больших косвенных потерь являются сокращение потребления вследствие миграции и боевых действий, а также повышение рисков страны, что влияет на инвестиционную привлекательность торговой недвижимости. Также стоит учитывать трудности, с которыми сталкиваются сейчас ритейлеры в Украине – логистика, валютные операции, проблемы с персоналом, отсутствие кредитования, рост цен вследствие падения гривны и тому подобное.