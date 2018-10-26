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Россия расценила создание армии Косова как угрозу стабильности на Балканах

Новости » Политика    26.10.2018 - 12:58
Фото: силы безопасности Косово (flickr.com)
Фото: силы безопасности Косово (flickr.com)

Москва видит в косовской армии угрозу для сербского населения

Российская Федерация расценивает создание собственной армии Косова как угрозу стабильности на Балканах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.

В частности, в МИД России отметили, что создание армии Косова противоречит резолюции ООН, которая предусматривает наличие в регионе только международных контингентов под контролем ООН.

"Такое пренебрежение к выстроенным в свое время с большим трудом международно-правовым механизмам косовского урегулирования чревато подрывом стабильности в Балканском регионе в целом и, в конечном счете, представляет собой нарушение прав проживающих в нем граждан на мирное и безопасное будущее", - добавили в МИД РФ.

Напомним, 13 сентября правительство Косова приняло решение о формировании армии.

После этого стало известно, что президент Сербии Александр Вучич попросит российского лидера Владимира Путина о помощи из-за ситуации с Косово. В то же время на вопрос, будет ли это просьба о военной помощи, он заявил, что сделает все для сохранения мира на Балканах. Отметим, российская сторона называет косовскую армию угрозой для сербского населения частично признанной страны.

 

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Новости Украины Российская ФедерацияармияКосово
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