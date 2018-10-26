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Росія розцінила створення армії Косова як загрозу стабільності на Балканах

Новини » Політика    26.10.2018 - 12:58
Фото: сили безпеки Косово (flickr.com)
Фото: сили безпеки Косово (flickr.com)

Москва бачить в косовській армії загрозу для сербського населення

Російська Федерація розцінює створення власної армії Косова як загрозу стабільності на Балканах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.

Зокрема, у МЗС Росії зазначили, що створення армії Косова суперечить резолюції ООН, яка передбачає наявність в регіоні тільки міжнародних контингентів під контролем ООН.

"Така зневага до збудованих у свій час з великими труднощами міжнародно-правових механізмів косовського врегулювання загрожує підривом стабільності в Балканському регіоні в цілому і, в кінцевому рахунку, являє собою порушення прав проживаючих у ньому громадян на мирне і безпечне майбутнє", - додали в МЗС РФ.

Нагадаємо, 13 вересня уряд Косова прийняв рішення про формування армії.

Після цього стало відомо, що президент Сербії Олександр Вучич попросить російського лідера Володимира Путіна про допомогою через ситуацію з Косово. У той же час на питання, чи буде це прохання про військову допомогу, він заявив, що зробить все для збереження миру на Балканах. Зазначимо, російська сторона називає косовську армію загрозою для сербського населення частково визнаної країни.

 

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