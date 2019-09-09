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Россия рассекретила архивы, связанные с пактом Молотова-Риббентропа

Новости » Общество    09.09.2019 - 04:57
Россия рассекретила архивы, связанные с пактом Молотова-Риббентропа
Фото: заключение договора Молотова-Риббентропа (uk.wikipedia.org)

Накануне Второй мировой войны у Германии и ее союзника Италии было более 7 тыс. танков

Российское Министерство обороны рассекретило архивные документы, связанные с пактом о ненападении, известном как пакт Молотова - Риббентропа. Об этом пишут росСМИ.

Договор был заключен между СССР и Германией в 1939 году. Архивы открыли к 80-летней годовщине подписания пакта.

"Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны", - говорится в сообщении Минобороны.

В архивах - шифротелеграммы начальника главного политуправления Красной Армии Льва Мехлиса, в которых он сообщал о "неподдельном энтузиазме", с которым украинцы встречали советские войска.

Также обнародованы записи от 24 марта 1938 года начальника Генштаба Красной армии Бориса Шапошникова. Он дал оценку "военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков".

По его данным, на тот момент у альянса Германии и Италии насчитывалось в сумме более 160 пехотных дивизий, более 7 тыс. танков и 4,5 тыс. самолетов.

Напомним, ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий рассказал, открыла ли Россия по состоянию на сейчас архивные документы, касающиеся Катынского расстрела.

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