Росія розсекретила архіви, пов'язані з пактом Молотова-Ріббентропа

Фото: укладення договору Молотова-Ріббентропа (uk.wikipedia.org)

Напередодні Другої світової війни у Німеччині та її союзника Італії було понад 7 тис. танків

Російське Міністерство оборони розсекретило архівні документи, пов'язані з пактом про ненапад, відомий як пакт Молотова - Ріббентропа. Про це пишуть росСМИ.

Договір був укладений між СРСР і Німеччиною у 1939 році. Архів відкрили до 80-річної річниці підписання пакту.

"Публікуються вперше матеріали, що розкривають невідомі подробиці світової воєнної політики напередодні війни", - говориться в повідомленні Міноборони.

В архівах - шифротелеграмми начальника головного політуправління Червоної Армії Льва Мехліса, в яких він повідомляв про "непідробний ентузіазм", з яким українці зустрічали радянські війська.

Також оприлюднені записи від 24 березня 1938 року начальника Генштабу Червоної армії Бориса Шапошникова. Він дав оцінку "військової загрози, яку можуть представляти різні держави як самостійно, так і у складі військових союзів та блоків".

За його даними, на той момент у альянсу Німеччини та Італії налічувалося в сумі понад 160 піхотних дивізій, понад 7 тис. танків і 4,5 тис. літаків.

Нагадаємо, раніше посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький розповів, чи відкрила Росія станом на зараз архівні документи, які стосуються Катинського розстрілу.