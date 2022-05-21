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Россия распространяет собственную пропаганду в Сербии через местного политолога, - ЦПД

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 15:28
Россия распространяет собственную пропаганду в Сербии через местного политолога, - ЦПД Фото: Россия распространяет собственную пропаганду в Сербии через местного политолога (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация начала распространять свои нарративы в Сербии. Использует для этого местного прокремлевского политолога Джорджа Вукадиновича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

На днях эксперт заявил, что НАТО, якобы, должно понести ответственность за войну на территории Украины. Сербский политолог призвал население избрать решительную позицию касаемо конфликта и осудить введение санкций против России.

"В общем Вукадинович продвигает кремлевские тезисы в западном информационном пространстве более 8 лет. Периодически он сообщает, что "Россия для мира важнее ЕС", поэтому, по его мнению, "Россия должна создать собственную международную коалицию” для борьбы с Западом", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что после реакции "коллективного запада", российская пропаганда начала смягчать воинственную "риторику". Эксперт-пропагандист Михаил Ходоренок, в эфире передачи "60 минут", уже заявил, что России стоит вывести свои войска из Украины.

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