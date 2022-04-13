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Россия пытается создать помехи для GPS-сигнала в Украине, - Пентагон

Новина українською →
Украина, Среда 13 апреля 2022 13:22
Россия пытается создать помехи для GPS-сигнала в Украине, - Пентагон Фото: Россия пытается глушить GPS-сигнал в Украине (sas.eu)
Автор: Александр Белоус

Россия пытается помешать Украине использовать глобальной системы позиционирования (GPS). Данные используются для навигации, картографии и других целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя космических сил США генерала Дэвида Томпсона каналу NBC.

"Конечно, россияне понимают ценность и важность GPS и пытаются помешать другим использовать его", - сказал генерал.

Командование США говорит, что Россия еще не атаковала американские спутники GPS на орбите, но космические силы США будут следить за этим.

Сообщается также, что Россия заблокировала систему GPS, используемую гражданскими самолетами на границе с Финляндией.

Navstar использует 24 основных спутника, каждый из которых вращается вокруг Земли каждые 12 часов. Система работает, посылая синхронизированные сигналы пользователям Земли. Поскольку спутники двигаются по разным направлениям, пользователь получает их сигналы в несколько промежутков времени. При наличии четырех спутников приемники GPS могут использовать их сигналы для расчета положения пользователя, часто с точностью почти до метра.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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