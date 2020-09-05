Россия пытается сорвать судебный процесс по делу МН17, - адвокат

Фото: обломки самолета МН17 (flickr.com)

Российская Федерация через адвокатов одного из четырех обвиняемых россиянина Олега Пулатова пытается сорвать судебный процесс по сбитому малайзийскому Боингу МН17. Интересы Пулатова в суде представляют двое нидерландских адвокатов.

Об этом заявил американский адвокат Джерри Скиннер, который представляет интересы родственников погибших пассажиров рейса МН17 в ЕСПЧ в интервью "Укринформу".

"Господин Пулатов - это российское окно в дело и возможность для России сорвать уголовный процесс. Его защита пытается все затянуть. Он не думал принимать участие в деле. Это решение было принято за него. Господина Пулатова используют", - заявил адвокат.

При этом он отметил, что по словам Пулатова и других двух россиян, которые участвуют в судебном процессе, их "бросают под автобус", чтобы отвлечь внимание общественности от российского государства.

Напомним, на момент катастрофы Пулатов был заместителем начальника разведывательной службы самопровозглашенной "ДНР".

Ранее сообщалось, что судебные слушанья по делу о крушении Boeing в небе над Донбассом продолжатся 28 сентября. По словам адвокатов, 76 родственников погибших заявили, что хотят выступить на суде.

Кроме того, в Евросоюзе ожидают, что Россия возьмет ответственность за катастрофу МН17.