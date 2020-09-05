ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Россия пытается сорвать судебный процесс по делу МН17, - адвокат

Суббота 05 сентября 2020 17:46
Россия пытается сорвать судебный процесс по делу МН17, - адвокат
Фото: обломки самолета МН17 (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация через адвокатов одного из четырех обвиняемых россиянина Олега Пулатова пытается сорвать судебный процесс по сбитому малайзийскому Боингу МН17. Интересы Пулатова в суде представляют двое нидерландских адвокатов.

Об этом заявил американский адвокат Джерри Скиннер, который представляет интересы родственников погибших пассажиров рейса МН17 в ЕСПЧ в интервью "Укринформу".

"Господин Пулатов - это российское окно в дело и возможность для России сорвать уголовный процесс. Его защита пытается все затянуть. Он не думал принимать участие в деле. Это решение было принято за него. Господина Пулатова используют", - заявил адвокат.

При этом он отметил, что по словам Пулатова и других двух россиян, которые участвуют в судебном процессе, их "бросают под автобус", чтобы отвлечь внимание общественности от российского государства.

Напомним, на момент катастрофы Пулатов был заместителем начальника разведывательной службы самопровозглашенной "ДНР".

Ранее сообщалось, что судебные слушанья по делу о крушении Boeing в небе над Донбассом продолжатся 28 сентября. По словам адвокатов, 76 родственников погибших заявили, что хотят выступить на суде.

Кроме того, в Евросоюзе ожидают, что Россия возьмет ответственность за катастрофу МН17.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика МН17Российская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь