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Россия проверяет в Крыму системы противовоздушной обороны

Автор: Анастасия Рокитна

Россия в оккупированном Крыму проводит проверку системы противовоздушной обороны. Это происходит на фоне учений Sea Breeze.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Мстребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолеты, выступили контрольными целями для комплексов ПВО С-400.

Экипажи самолетов и вертолетов ЧФ и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчетами самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в ходе проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО Крымского полуострова.

Напомним, в Черном море начались международные военно-морские учения Sea Breeze.

В Sea Breeze 2021 принимает участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО. Кроме того, в этом году к учениям подключится наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 000 военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.

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