Россия провела испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"
Россия провела очередной испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Это второе испытание российской ракеты за последние две недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ракета была запущена с военного корабля "Адмирал Горшков" в Белом море и поразила морскую цель на расстоянии более 400 км.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ракету "Циркон" частью нового поколения непревзойденных систем вооружений.
Соединенные Штаты, Китай и Северная Корея также вовлечены в соревнование по созданию гиперзвуковых ракет - следующего поколения оружия дальнего действия, которое труднее обнаружить и перехватить. Они движутся со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука в верхних слоях атмосферы, или около 6200 км/час.
Отметим, что Путин объявил о создании нового гиперзвукового оружия в 2018 году, заявив, что оно способно поразить практически любую точку мира и уклониться от противоракетного щита, построенного США.
Напомним, в октябре 2021 года Россия провела ряд испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Баренцевом море.
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" разработана в "НПО машиностроения". Ее точные характеристики не раскрываются. Однако известно, что она способна развивать скорость до 8 махов (более 9,5 тысячи километров в час).