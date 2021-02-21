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Россия проведет в оккупированном Крыму учения воздушно-десантных войск

Автор: Андрей Козловский

Министерство обороны России планирует провести учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму. Они запланированы на март.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На полигоне "Опук" в Республике Крым, под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого пройдут командно-штабные учения с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений десантники отработают вопросы десантирования и техники с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил.

"Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - отмечается в сообщении.

Напомним, Российская Федерация за время оккупации Крыма существенно нарастила военное присутствие. В частности, на сегодня украинский полуостров является самой мощной российской военной базой.

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