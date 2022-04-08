Россия продолжает переброску войск с севера Украины на Донбасс, - Минобороны Британии
На севере Украины российские войска полностью выведены в Беларусь и Россию. Как минимум часть этих сил будет переброшена на восток Украины для боев на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
"Многим из этих сил потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на восток, при этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны Британии, российские обстрелы городов на востоке и юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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