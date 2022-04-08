Росія продовжує перекидання військ з півночі України на Донбас, - Міноборони Британії

На півночі України російські війська повністю виведені в Білорусь і Росію. Як мінімум частина цих сил буде перекинута на схід України для боїв на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Багатьом з цих сил буде потрібно значне поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на схід, при цьому будь - яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе як мінімум тиждень", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, Російські обстріли міст на Сході і півдні тривають, і російські війська просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке залишається під їх контролем.