Россия продлила запрет на полеты на юге до 19 апреля

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило запрет на полеты на юге страны до 19 апреля. Запрет связан с войной против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
Запрет действует на полеты из Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка.
Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов. Помимо городов Черноземья, авиасообщение приостановлено в Анапу, Брянск, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Напомним, ранее сообщалось, что у российских авиакомпаний начались проблемы с ремонтом двигателей.
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