ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия снова продлила запрет на полеты вблизи границ Украины

Новина українською →
Москва, Пятница 26 августа 2022 09:18
Россия снова продлила запрет на полеты вблизи границ Украины Фото: Россия снова продлила запрет на полеты вблизи границ Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило запрет на полеты в центральных и южных регионах страны до 4 сентября. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет на авиаперелеты действуют в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.

Напомним, ранее сообщалось, что у российских авиакомпаний начались проблемы с ремонтом двигателей.

Кроме того, российские авиакомпании вынуждены разбирать самолеты на запчасти, чтобы оставаться "на лету".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Росавиация Война России против Украины Авиасообщение
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать