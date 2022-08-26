Россия снова продлила запрет на полеты вблизи границ Украины

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило запрет на полеты в центральных и южных регионах страны до 4 сентября. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС" .

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет на авиаперелеты действуют в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.

Напомним, ранее сообщалось, что у российских авиакомпаний начались проблемы с ремонтом двигателей.

Кроме того, российские авиакомпании вынуждены разбирать самолеты на запчасти, чтобы оставаться "на лету".