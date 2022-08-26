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Росія знову продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України

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Москва, П'ятниця 26 серпня 2022 09:18
Росія знову продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України Фото: Росія знову продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти в центральних і південних регіонах країни до 4 вересня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Режим тимчасового обмеження польотів в 11 російських аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 4 вересня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона на авіаперельоти діють в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російських авіакомпаній почалися проблеми з ремонтом двигунів.

Крім того, російські авіакомпанії змушені розбирати літаки на запчастини, щоб залишатися "на льоту".

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