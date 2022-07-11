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Россия продлила запрет на полеты в центральной части и на юге страны

Фото: Россия продлила запрет на полеты в центральной части и на юге страны (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило запрет на полеты в центральной части и на юге страны до 18 июля. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, ранее сообщалось, что у российских авиакомпаний начались проблемы с ремонтом двигателей.

Кроме того, российская пропаганда "сбила" втрое больше самолетов Су-25, чем Украина имела до войны.

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