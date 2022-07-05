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Россия продлила запрет на авиаперелеты у границ Украины

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Москва, Вторник 05 июля 2022 09:29
Россия продлила запрет на авиаперелеты у границ Украины Фото: Россия вновь продила запрет на полеты вблизи границ Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Росавиация продлила запрет на полеты вблизи границ Украины до 12 июля. Запрет связан с боевыми действиями страны-оккупанта против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 12 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Временные ограничения действуют на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, 3 июля российские бомбардировщики нанесли удары по острову Змеиный и Одесской области.

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