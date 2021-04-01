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Россия продает в Украину ток дешевле, чтобы взять под контроль украинскую энергосистему, - нардеп

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 14:54
Россия продает в Украину ток дешевле, чтобы взять под контроль украинскую энергосистему, - нардеп Фото: линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россия сознательно продает ток в Украину по цене в 2 раза меньше чем для потребителей в Московской области, чтобы путем демпинга разрушить отечественную энергосистему.

Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков украины, народный депутат Михаил Волынец в эфире телеканала "Рада".

"Россия продает электроэнергию на рынок Украины почти вдвое дешевле, чем для собственного населения в Московской области на своей территории на границе с Украиной. То есть это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки блоков тепловых электростанций", - заявил Волынец.

Он подчеркнул, что без тепловой генерации сегодня не сможет развиваться и "зеленая" энергетика, поскольку требует постоянного балансирования вісокоманевроваными мощностями.

"Потому что такой существует парадокс - чем больше мы развиваем зеленую энергетику, тем больше тепловой должно быть. А атомная энергетика она тоже не может нормально в течение суток работать, потому что необходимые маневровые мощности тепловой генерации и нам крайне необходимо сохранить блоки тепловых электростанции, тепловые электростанции", - добавил Волынец.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано свыше 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

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