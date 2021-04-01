ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія продає в Україну струм дешевше, щоб взяти під контроль українську енергосистему, - нардеп

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 14:54
Росія продає в Україну струм дешевше, щоб взяти під контроль українську енергосистему, - нардеп Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росія свідомо продає струм в Україну за ціною у 2 рази менше ніж для споживачів в Московській області, аби шляхом демпінгу зруйнувати вітчизняну енергосистему.

Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець в ефірі телеканалу "Рада".

"Росія продає на ринок України електроенергію майже вдвічі дешевше, ніж для власного населення в Московській області на своїй території на кордоні з Україною. Тобто це гібридна енергетична війна для того, щоб остаточно зупинити українські шахти, знищити шахти з видобутку уранової руди, вони зараз на межі зупинки блоків теплових електростанцій", - заявив Волинець.

Він наголосив, що без теплової генерації сьогодні не зможе розвиватися і "зелена" енергетика, оскільки потребує постійного балансування високоманевровими потужностями.

"Тому що такий парадокс існує - чим більше ми розвиваємо зелену енергетику, тим більше теплової повинно бути. А атомна енергетика вона теж не може нормально впродовж доби працювати, тому що необхідні маневрові потужності теплової генерації і нам вкрай необхідно зберегти блоки теплових електростанції, теплові електростанції", - додав Волинець.

Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Електроенергія Російська Федерація
NEWS
Стало відомо, як ходитимуть поїзди через локдаун у Києві та області
Стало відомо, як ходитимуть поїзди через локдаун у Києві та області
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"