Росія продає в Україну струм дешевше, щоб взяти під контроль українську енергосистему, - нардеп

Росія свідомо продає струм в Україну за ціною у 2 рази менше ніж для споживачів в Московській області, аби шляхом демпінгу зруйнувати вітчизняну енергосистему.

"Росія продає на ринок України електроенергію майже вдвічі дешевше, ніж для власного населення в Московській області на своїй території на кордоні з Україною. Тобто це гібридна енергетична війна для того, щоб остаточно зупинити українські шахти, знищити шахти з видобутку уранової руди, вони зараз на межі зупинки блоків теплових електростанцій", - заявив Волинець.

Він наголосив, що без теплової генерації сьогодні не зможе розвиватися і "зелена" енергетика, оскільки потребує постійного балансування високоманевровими потужностями.

"Тому що такий парадокс існує - чим більше ми розвиваємо зелену енергетику, тим більше теплової повинно бути. А атомна енергетика вона теж не може нормально впродовж доби працювати, тому що необхідні маневрові потужності теплової генерації і нам вкрай необхідно зберегти блоки теплових електростанції, теплові електростанції", - додав Волинець.

