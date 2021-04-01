Росія продає в Україну струм дешевше, щоб взяти під контроль українську енергосистему, - нардеп
Росія свідомо продає струм в Україну за ціною у 2 рази менше ніж для споживачів в Московській області, аби шляхом демпінгу зруйнувати вітчизняну енергосистему.
Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець в ефірі телеканалу "Рада".
"Росія продає на ринок України електроенергію майже вдвічі дешевше, ніж для власного населення в Московській області на своїй території на кордоні з Україною. Тобто це гібридна енергетична війна для того, щоб остаточно зупинити українські шахти, знищити шахти з видобутку уранової руди, вони зараз на межі зупинки блоків теплових електростанцій", - заявив Волинець.
Він наголосив, що без теплової генерації сьогодні не зможе розвиватися і "зелена" енергетика, оскільки потребує постійного балансування високоманевровими потужностями.
"Тому що такий парадокс існує - чим більше ми розвиваємо зелену енергетику, тим більше теплової повинно бути. А атомна енергетика вона теж не може нормально впродовж доби працювати, тому що необхідні маневрові потужності теплової генерації і нам вкрай необхідно зберегти блоки теплових електростанції, теплові електростанції", - додав Волинець.
Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.
Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.
Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.