Россия призвала к помощи Бразилию: просит сохранить членство в МВФ и Всемирном банке

Россия обратилась к Бразилии с просьбой о поддержке в МВФ, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, чтобы помочь ей противостоять разрушительным санкциям, введенным Западом после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр финансов России Антон Силуанов написал министру экономики Паулу Гедесу письмо с просьбой о поддержке Бразилии в предотвращении политических обвинений и попыток дискриминации в международных финансовых институтах.

Отвечая на вопрос о письме, Эривалдо Гомес, секретарь министерства экономики Бразилии по международным экономическим вопросам, ответил, что Бразилия хотела бы, чтобы Россия оставалась участником дискуссий в многосторонних организациях.

"С точки зрения Бразилии поддержание открытого диалога имеет важное значение", — сказал он. "Наши мосты — это международные организации, и мы считаем, что эти мосты необходимо сохранить".