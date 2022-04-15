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Росія закликала до допомоги Бразилію: просить зберегти членство в МВФ і Світовому банку

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Бразиліа, П'ятниця 15 квітня 2022 01:40
Росія закликала до допомоги Бразилію: просить зберегти членство в МВФ і Світовому банку Прапор Бразилії (Фото: ppt-online.org)
Автор: Константин Широкун

Росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку в МВФ, Світовому банку і групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти руйнівним санкціям, введеним Заходом після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов написав міністру економіки Паулу Гедесу лист з проханням про підтримку Бразилії в запобіганні політичних звинувачень і спроб дискримінації в міжнародних фінансових інститутах.

Відповідаючи на запитання про лист, Ерівалдо Гомес, секретар Міністерства економіки Бразилії з міжнародних економічних питань, відповів, що Бразилія хотіла б, щоб Росія залишалася учасником дискусій у багатосторонніх організаціях.

"З точки зору Бразилії підтримка відкритого діалогу має важливе значення", - сказав він. "Наші Мости-це міжнародні організації, і ми вважаємо, що ці мости необхідно зберегти".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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