МИД Украины призвал Россию доказать на деле желание завершить войну на Донбассе

В российском Министерстве иностранных дел заявили о "деградировании" ситуации с безопасностью на Донбассе и призвали мир побудить Украину к завершению войны на Востоке. Украина считает это заявление перекладыванием ответственности.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

МИД России обвинил украинскую сторону в якобы нарушениях режима прекращения огня на Донбассе и затягивании переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"РФ отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. Добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств все чаще подменяется шумными политическими заявлениями", - ответил на этот упрек Николенко.

Представитель украинского МИД заявил, что Россия может "не на словах, а на деле" доказать наличие политической воли завершить развязанный ею вооруженный конфликт с Украиной.

"Отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам на Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать выполнение решений лидеров нормандского формата", - сказал он.

Николенко подчеркнул, что жители оккупированного Донбасса нуждаются в альтернативе разрушительной политике "русского мира", а в Кремле должны осознать - "построить мир на российских танках невозможно".

"И в дальнейшем настроены достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России", добавил представитель МИД.