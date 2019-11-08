Россия пригрозила США созданием запрещенных ракет

Российская Федерация будет действовать зеркально на нарушение ракетного договора о ракетах средней и меньшей дальности со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают росСМИ.

По словам Лаврова, Россия приступит к созданию ракет, которые подпадают под запрет договора, в ответ на нарушения со стороны Соединенных Штатов.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем действовать зеркально", - заявил он.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва будет размещать свои ракеты только в тех регионах, где будут находиться аналогичные ракеты США.

"С целью сохранения окна возможностей для поиска путей поддержки предсказуемости в ракетной сфере Россия не будет размещать наземные РСМД где бы то не было, пока в том или ином регионе не появятся ракеты аналогичного класса американского производства", - добавил Лавров.

Напомним, что 2 августа 2019 года Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки официально объявили о прекращении действия ракетного договора. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон дал России 6 месяцев для того, чтобы вернуться к выполнению условий договора.