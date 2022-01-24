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Россия пригрозила ответом на переброску войск США в Прибалтику и Восточную Европу

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Москва, Понедельник 24 января 2022 11:56
Россия пригрозила ответом на переброску войск США в Прибалтику и Восточную Европу Фото: Россия пригрозила ответом на переброску войск США (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что примут "адекватные меры реагирования" в случае переброски военных сил США в Прибалтику и Восточную Европу. Россияне обвиняют США в "нагнетании ситуации".

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, США "раскачивают" ситуацию.

"Для нас - это, конечно, тревожная информация. Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз", - заявил глава комитета Госдумы.

Напомним, НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе из-за России.

Страны НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и перебрасывают дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы.

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