Росія пригрозила відповіддю на перекидання військ США в Прибалтику і Східну Європу
Фото: Росія пригрозила відповіддю на перекидання військ США (GettyImages)
У Росії заявили, що приймуть "адекватні заходи реагування" в разі перекидання військових сил США в Прибалтику і Східну Європу. Росіяни звинувачують США в "нагнітанні ситуації".
Про це заявив глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
За його словами, США "розгойдують" ситуацію.
"Для нас - це, звичайно, тривожна інформація. Звичайно, Росія такі дії не залишить без відповіді і вживе адекватних заходів реагування на посилення загроз", - заявив голова комітету Держдуми.
Нагадаємо, НАТО посилює присутність у Східній Європі через Росію.
Країни НАТО переводять сили у стан бойової готовності та перекидають додаткові кораблі та винищувачі до країн Східної Європи.