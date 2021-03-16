Россия пригрозила через месяц полностью заблокировать Twitter

Субботин заявил, что ведомство взяло паузу длинной в месяц для наблюдения за реакцией компании Twitter по вопросу удаления "запрещенной информации".

По его словам, после этого, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты "соответствующие решения".

"Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России", - сказал Субботин.

Он добавил, что если Twitter выполнит все требования "Роскомнадзора", санкции против нее будут сняты.