Россия превращает Крым в ядерный отстойник, - глава ГУР

Россия превращает Крым в ядерный отстойник. С 1999 года РФ резко изменила ядерные положения Концепции национальной безопасности и начала отстаивать "принцип деэскалации" в своем ядерном шантаже.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГУР Минобороны .

По его словам, экологическая ситуация в целом регионе будет под угрозой.

"Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение технологий, связанных с ядерным оружием, - все это может превратить Крым в ядерный отстойник", - отметил Буданов.

Он заявил, что постоянные угрозы применения такого оружия в конвенциональных целях призваны создать атмосферу "ядерного психоза" как в самой России, так и у соседей.

Буданов убежден, что в основе такой позиции российских тактиков и стратегов есть твердое убеждение, что если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки.

"В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемого балансирования ряда стран "на грани войны". Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму, что создает проблемы всему Черноморскому региону, - это единый фронт нестабильности и неопределенности", - отмечает Буданов.

По его мнению, в контексте экологической угрозы, нависшей над Крымом от ядерных намерений РФ, нужно консолидировать усилия всех стран Черноморского региона и Восточной Европы по противодействию таким намерениям российского режима.