Россия прекратила поставки газа в Финляндию

"Газпром экспорт" потребовал, чтобы европейские страны оплачивали поставки российского газа в рублях из-за санкций, введенных в связи с вторжением Москвы в Украину, но Финляндия отказывается это делать.

"Импорт газа через точку входа в Иматру прекращен", - говорится в заявлении компании Gasgrid Finland.

Иматра является точкой входа российского газа в Финляндию.

Накануне компания Gasum также подтвердила прекращение поставок.

"Поставки природного газа в Финляндию по договору поставки компании Gasum были прекращены. Начиная с сегодняшнего дня, в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять природный газ своим клиентам из других источников по трубопроводу Balticconnector", - говорится в сообщении компании.

Balticconnector соединяет Финляндию с газовой сетью соседней Эстонии.