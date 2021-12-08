ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия представит США предложения в сфере безопасности: Путин назвал сроки

Новина українською →
Россия, Среда 08 декабря 2021 16:27
Россия представит США предложения в сфере безопасности: Путин назвал сроки Фото: Путин рассказал, когда РФ представит США предложения в сфере безопасности (facebook.com/groups/457758174898961)
Автор: Иванна Шовкун

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ представит США свои предложения в сфере безопасности. Результаты ожидаются в течении недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Мы договорились продолжить эту дискуссию и обменяемся своими соображениями на этот счет. Свои предложения мы подготовим в течение недели и передадим американской стороне на рассмотрение", - сказал Путин.

Отметим, что лидер РФ и президент США Джо Байден договорились создать общую структуру по этим вопросам.

Напомним, расширение нормандского формата за счет включения в него США возможно только после согласования позиции всех участников переговорного процесса. Этот вопрос в ближайшие дни могут обсудить президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса
Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины