Россия представит США предложения в сфере безопасности: Путин назвал сроки
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ представит США свои предложения в сфере безопасности. Результаты ожидаются в течении недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Мы договорились продолжить эту дискуссию и обменяемся своими соображениями на этот счет. Свои предложения мы подготовим в течение недели и передадим американской стороне на рассмотрение", - сказал Путин.
Отметим, что лидер РФ и президент США Джо Байден договорились создать общую структуру по этим вопросам.
Напомним, расширение нормандского формата за счет включения в него США возможно только после согласования позиции всех участников переговорного процесса. Этот вопрос в ближайшие дни могут обсудить президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин.