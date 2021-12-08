Росія представить США пропозиції щодо безпеки: Путін назвав терміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Ми виходимо з того, що безпека має бути глобальною і поширюватися однаково на всіх. Ми домовилися продовжити цю дискусію і обміняємося своїми міркуваннями щодо цього. Свої пропозиції ми підготуємо протягом тижня і передамо американській стороні на розгляд", - сказав Путін.

Зазначимо, що лідер РФ і президент США Джо Байден домовилися створити спільну структуру щодо цих питань.