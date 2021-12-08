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Росія представить США пропозиції щодо безпеки: Путін назвав терміни

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Росія, Середа 08 грудня 2021 16:27
Росія представить США пропозиції щодо безпеки: Путін назвав терміни Фото: Путін розповів, коли РФ представить США пропозиції щодо безпеки (facebook.com/groups/457758174898961)
Автор: Іванна Шовкун

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ представить США свої пропозиції у сфері безпеки. Результати очікуються протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ми виходимо з того, що безпека має бути глобальною і поширюватися однаково на всіх. Ми домовилися продовжити цю дискусію і обміняємося своїми міркуваннями щодо цього. Свої пропозиції ми підготуємо протягом тижня і передамо американській стороні на розгляд", - сказав Путін.

Зазначимо, що лідер РФ і президент США Джо Байден домовилися створити спільну структуру щодо цих питань.

Нагадаємо, розширення нормандського формату за рахунок включення до нього США можливе лише після узгодження позиції всіх учасників переговорного процесу. Це питання найближчими днями можуть обговорити президенти Франції та РФ Еммануель Макрон та Володимир Путін.

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Володимир Путін Сполучені Штати Америки
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