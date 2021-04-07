Россия предоставила ЕС другой "Спутник V". Он отличается от одобренного научным журналом

Словацкий государственный институт не имеет достаточной информации о предоставленной Россией вакцине, чтобы одобрить ее использование.

В институте отметили, что вакцину испытали на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида. Однако этого недостаточно, чтобы дать заключение об эффективности и безопасности препарата.

При этом Словацкий институт не получил всех документов о производстве или безопасности вакцины, которые нужны для оценки. К тому же импортируемые в Словакию вакцины не идентичны тому препарату, результаты исследования которой были обнародованы в журнале The Lancet и используются в других странах.

До этого словацкое правительство опиралось именно на данное исследование журнала об эффективности вакцины.

В Министерстве здравоохранения Словакии обратились в другую лабораторию для проверки вакцины, однако результаты будут позже на этой неделе.