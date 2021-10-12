UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия предложила США снять все ограничения для дипломатических представительств

Автор: Анна Полисученко

Россия предложила США снять все ограничения для дипломатических представительств. В РФ заявили, что не стремятся к дальнейшей эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ.

Такой предложение озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Также они обсудили дипломатические отношения между странами.

"Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", - говорится в сообщении МИД РФ.

В Российской Федерации отметили, что "продолжение конфронтационной линии Вашингтона" способно привести к дальнейшей деградации их отношений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки