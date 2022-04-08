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Россия пожаловалась Турции на продажу беспилотников Украине, - Reuters

Фото: Россия возмутилась продажей Украине турецких беспилотников Bayraktar (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия пожаловалась Турции в связи с продажей Украине беспилотников Bayraktar. В Анкаре ответил, что сделка проводилась частной компанией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Россияне расстроены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас", - заявил агентству высокопоставленный турецкий чиновник.

По его словам, Анкара уже ответила Москве на ее претензии. Он уточнил, что продажей занимались частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны до войны.

Напомним, с начала войны Украина в 30 раз увеличила импорт оборонной продукции из Турции.

Отметим, до начала войны известно о закупке Украиной более 20 турецких беспилотников Bayraktar TB2 у компании Baykar. Кроме того, в январе были заказаны еще 16 дронов.

Война России против Украины продолжается 44-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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